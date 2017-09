Hofman ujawnił plan pokonania PiS. Miał go usłyszeć od polityka PO

Były rzecznik PiS twierdzi, że rozmawiał na deptaku w Krynicy z ważnym politykiem PO, który miał zdradzić plan opozycji. – Wydaje mi się, że Ich spinem będzie kwestia: „UE podjęła już decyzję o wykluczeniu Polski z UE. Czekają tylko na wybory parlamentarne. Jeśli PiS wygra wybory, wyrzucą Polskę i Węgry” . To będzie plan Platformy – podkreślił. W ocenie byłego rzecznika klubu Prawa i Sprawiedliwości „ten plan jest trochę infantylny, a trochę nie” . Według Hofmana „może on w dłuższej perspektywie może mieć wpływ na serca czy umysły Polaków, bo co jak co, ale UE zaakceptowano zarówno w Polsce lokalnej, jak i centralnej i co do tego nie ma wątpliwości” . W ocenie Hofmana „opozycja nie ma nadal klucza do serc i umysłów ludzi, którzy wybrali i nadal popierają Prawo i Sprawiedliwość, jednak PiS potrzebuje w dłuższej perspektywie resetu w relacjach z Unią Europejską” .

Sondaże niekorzystne dla opozycji

Według najnowszego sondażu CBOS opublikowanego 15 września, PiS może liczyć na 44 proc. poparcia - to o 6 pkt. proc. więcej, niż wynik wyborczy partii Jarosława Kaczyńskiego z 2015 roku. Na PiS chce głosować o 2 proc. więcej ankietowanych, niż w poprzednim badaniu. Wynik 44 proc. to duża poprawa w stosunku do rezultatu wyborów parlamentarnych, w których PiS otrzymało około 38 proc. głosów. Jak podaje Polskie Radio, to najwyższy wynik zanotowany przez to ugrupowanie od czasu ostatnich wyborów.

Na drugiej pozycji według najnowszego sondażu CBOS uplasowała się Platforma Obywatelska. Partia Grzegorza Schetyny stracila 1 pkt. proc. i może obecnie liczyć na 19 proc. poparcia. Trzecie miejsce na podium przypada ugrupowaniu Pawła Kukiza. Kukiz'15 niezmiennie cieszy się poparciem 8 proc. ankietowanych. Swojego wyniku nie poprawiła także Nowoczesna, na którą chce głosować 6 proc. Polaków. Listę partii, które znalazłyby się w Sejmie, zamyka Polskie Stronnictwo Ludowe z rezultatem 5 proc.