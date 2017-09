Co stanie się z willą gen. Jaruzelskiego? Jest zawiadomienie do prokuratury

Ozdoba, Mosiński oraz Lisiecki złożyli zawiadomienie do prokuratury, ponieważ sądzą, że „przekształcenie przez Zarząd Dzielnicy Mokotów prawa użytkowania gruntu wieczystego w prawo własności małżeństwa Jaruzelskich mogło wyczerpywać znamiona przestępstwa” . Jacek Ozdoba o złożeniu zawiadomienia do prokuratury poinformował na Twitterze. Zawiadamiający powołują się na art. 231 kodeksu karnego, który mówi, że „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Rodzina Przedpełskich, nabyła willę w 1938 roku. Po wojnie została im odebrana dekretem Bieruta. Spadkobiercom nie udało się odzyskać swojej własności. W 1973 roku nieruchomość zajął ówczesny minister obrony Wojciech Jaruzelski. W 2012 roku Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości w prawo własności na rzecz Jaruzelskiego, który otrzymał przy tym bonifikatę w wysokości 93 proc.