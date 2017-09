Muzułmanie modlili się w centrum Warszawy. Poseł PiS: Zero tolerancji. Deportować

Z informacji podanych przez dziennik „Rzeczpospolita” wynika, że modlitwę zarejestrowano na jednym z osiedli na warszawskim Muranowie. Na nagraniu widać pięciu mężczyzn, którzy odmawiają Salat, rytualną modlitwę.

„Mandat za bezprawne zajęcie pasa ruch drogowego dla wszystkich, potem deportacja. Zero tolerancji” – skomentował nagranie poseł PiS Stanisław Pięta. „Chodnik to część pasa ruch drogowego.Zajęcie chodnika w ten sposób jest karalne.Wiedzą to świadkowie Jehowy i nigdy nie ustawiają np.stolika” – dodał.

Salat to muzułmańska rytualna modlitwa, będąca jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina (tzw. filarów wiary). Odmawia się ją pięciokrotnie w ciągu doby, tj. przed wschodem słońca, w południe, po południu, po zachodzie słońca i w pierwszej połowie nocy (Isza). Celem salat jest uzyskanie błogosławieństwa Allaha (sawab).