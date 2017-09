CBA: Systemy meteo dla wojska były niesprawne. Pięć osób zostało zatrzymanych

Śledztwo prowadzone w całości przez Delegaturę CBA w Warszawie, pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczy oszustwa, przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli zamawiającego oraz przedstawicieli prywatnych firm oraz przedstawicieli organu zamawiającego. Według CBA istnieje podejrzenie chęci osiągnięcia korzyści majątkowej.

Śledczy z CBA ujawnili poważne nieprawidłowości przy dostawie w grudniu 2016 roku dziewięciu mobilnych automatycznych systemów pomiarów meteorologicznych do Składu Materiałowego 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie. Koszty inwestycji są szacowane na blisko 5 milionów złotych. Systemy te są niezbędne do meteorologicznego zabezpieczenia działań poligonowych oraz operacji lotniczych na lądowiskach oraz innych miejscach startów i lądowań, w tym lotów oznaczonych statusem „HEAD" (najważniejszych osób w państwie).

Odebrany sprzęt meteorologiczny, który miał służyć zapewnieniu bezpiecznych startów i lądowań statków powietrznych Sił Zbrojnych, był niezgodny z wymaganiami przetargowymi zawartymi w SIWZ. Odbiór sprzętu przez stronę wojskową nastąpił pomimo licznych wad jakościowych. Ekspertyzy powołanych przez CBA biegłych potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia śledczych, że sprzęt meteo o wartości ok. 5 mln zł nie spełnia specjalnych wojskowych wymagań i zupełnie nieprzydatny do celów wojskowych.

Dzięki wykrytym przez CBA nieprawidłowościom uniemożliwiono wprowadzenie do wyposażenia jednostek wojskowych sprzętu do pomiarów meteorologicznych, który nie tylko nie spełniał wymagań, ale również ze względu na możliwe błędne wyniki pomiarowe, jego eksploatacja mogła zagrażać bezpieczeństwu wykonywanych lotów. Zatrzymani przez CBA podejrzani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym.