Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję władz Warszawy. Chodzi o kamienicę przy Poznańskiej

Jak podaje Komisja weryfikacyjna na swoim profilu na Twitterze, w wyniku prowadzonego postępowania, uchylono decyzję prezydent Warszawy z 27 czerwca 2013 roku. Powodem kasacji tych działań jest brak staranności przy weryfikacji dokumentów dotyczących nieruchomości przy Poznańskiej 14 w stolicy. Prezydent m.st. Warszawy miała także pozwolić na przeniesienie roszczeń dotyczących działki, niewspółmiernych do wartości samej posesji. Zgodnie z decyzją stołecznego ratusza, w 2013 roku działka przy Poznańskiej 14 została przekazana w użytkowanie wieczyste na 99 lat spadkobiercy dawnych właścicieli.

Według informacji jakie przekazała Komisja, uznanie roszczeń spadkowych po Joelu Włodawerze, właścicielu części nieruchomości, była niezgodna z prawem. Jak podaje KW, w 1960r. pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i rządem PRL został zawarty układ indeminizacyjny (likwidacji szkód). W ten sposób anulowano możliwość dochodzenia roszczeń przez osoby posiadające obywatelstwo USA. Aleksander Włodawer według Komisji Weryfikacyjnej nie mógł przejąć kamienicy, właśnie z tego powodu.

Według informacji do których dotarły media, Włodawer sprzedał spadek Robertowi N. i Januszowi Piecykowi. W styczniu 2014 r. mieli odsprzedać działkę przy Poznańskiej 14 spółkom Jowisz. Mają one być powiązane z Grupą Fenix. Spółka obciążyła hipotekę, na kwotę wielokrotnie przewyższającą jej wartość (80 mln złotych). Według informacji Komisji Weryfikacyjnej, wartość działki w 2013, wynosiła 4 mln złotych. Za taką cenę sprzedał ją Włodawer, Robertowi N. i Januszowi Piecykowi. Grupa Fenix w informacji prasowej do mediów podkreślała, że dołożyła wszelkiej staranności podczas zakupu 63 proc. udziałów kamienicy przy Poznańskiej 14.