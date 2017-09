Kaczyński o stanowisku MSZ Niemiec: Próba wykręcania się od tego, co jest aktem sprawiedliwości

– To są słowa, które są próbą wykręcania się Niemców od tego, co jest aktem sprawiedliwości. Bo jeżeli dojdzie do wypłacenia tych reparacji, to będzie to po prostu akt sprawiedliwości – mówił w poniedziałek Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarzy o stanowisko szefa niemieckiego MSZ ws. reparacji dla Polski za II wojnę światową.

W weekend szef niemieckiego MSZ Sigmar Gabriel podkreślił w wywiadzie dla „Der Spiegel”, że „roszczenia reparacyjne Polski obciążyłyby relacje polsko-niemieckie”. Według Sigmara Gabriela, „roszczenia reparacyjne byłyby próbą zakłócenia budowanych latami bliskich i dobrych relacji między Niemcami a Polską”. Socjaldemokrata podkreślił, że rząd Niemiec powinien teraz „zachować spokój”. Wskazał ponadto, że nigdy stosunki między Polską a Niemcami nie były tak dobre, jak obecnie. – Nigdy ludzie nie byli sobie tak bliscy, jak obecnie. Chcemy, aby tak zostało – dodał. Debata nad tematem ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec rozpoczęła się w Polsce pod koniec lipca od wywiadu udzielonego przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS powiedział w Radiu Maryja, że polski rząd „przygotowuje się do historycznej ofensywy”. W poniedziałek 11 września Biuro Analiz Sejmowych przedstawiło opinię prawną przygotowaną na wniosek posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie możliwości dochodzenia przez Polskę od Niemiec odszkodowania za szkody spowodowane przez drugą wojnę światową. Wynika z niej, że dochodzenie przez nasz kraj roszczeń jest zasadne. W czwartek m.in. na ten temat rozmawiali Andrzej Duda i prezydent Niemiec Franki-Walter Steinmeier, którzy spotkali się na Malcie.