„Skrajnemu złu przeciwstawiło się skrajne dobro”. Nagrody im. Żabińskich dla Polaków ratujących Żydów

Fundacja „From the Depths” z inicjatywy Jonny'ego Danielsa po raz drugi wręczyła nagrody im. Żabińskich. W tym roku odznaczenia otrzymały siostry franciszkanki z klasztoru Maryi, które na czele z ówczesną matką przełożoną Matyldą Getter uratowały około 300 Żydów; Natalia Jakoniuk wraz z rodziną oraz brytyjski poseł Daniel Kawczyński wraz z rodziną, który odebrał nagrodę w imieniu brata swojego dziadka Jana Kawczyńskiego zamordowanego wraz z żoną i córką za ukrywanie Żydów w czasie wojny. Przypomnijmy, że w 2016 r. nagrodę otrzymali Ryszard Żabiński, rodzina Skoczylasów oraz Natalia Borkiewicz.

– Holocaust był arcyzbrodnią i wyrazem skrajnego, najskrajniejszego zła, które pojawiło się w historii niejeden raz, ale w XX wieku, właśnie poprzez Holocaust, pokazało swoją najstraszniejszą twarz. Temu skrajnemu złu przeciwstawiło się coś, co można określić jako skrajne dobro, jako bohaterstwo tej najwyższej próby, które nie cofało się przed ryzykiem tortur i śmierci nawet własnych dzieci. To powinno być pamiętane – mówił Jarosław Kaczyński w czasie uroczystości dekoracji medalem im. Antoniny i Jana Żabińskich w warszawskim ZOO. – Antysemityzm, który był jedyną przesłanką tej monstrualnej zbrodni, którą tutaj wspominamy, istnieje również dziś, choć przybiera różne formy, często inne niż te, które znamy z nieodległej przeszłości. Dziś antysemityzm bardzo często pojawia się jako wrogość wobec państwa Izrael, tak charakterystyczna w szczególności dla całej europejskiej lewicy. Izrael jest jednak państwem, które udowodniło, że nie terytorium, nie liczba ludności a siła ducha i siła umysłu, a także determinacja i odwaga stanowią o wielkości narodów i państw – podsumował Kaczyński.

Podczas uroczystości przemawiał również wiceprzewodniczący Knesetu Yehiel Bar. – Zgromadziliśmy się tutaj, aby uczcić czystą i prawdziwą odwagę. Niektórzy ludzie mogą błędnie uważać, że odwaga to całkowity brak strachu. To nieprawda. Kiedy człowiek decyduje, aby ryzykować życie własne i całej rodziny na rzecz drugiej osoby, czy ten człowiek się nie boi? Owszem, ogromnie się boi, więcej – jest przerażony. Odwaga jest jednak znacznie silniejsza. Jak powiedział Nelson Mandela: „odwaga to nie brak strachu, ale zwycięstwo nad nim” – mówił Yehiel. – Jestem dziś ogromnie wzruszony, gdyż stoję przed wami nie tylko jako wiceprzewodniczący izraelskiego parlamentu, ale również jako wnuk polskiego Żyda, który przetrwał Holokaust i jako prawnuk polskiego Żyda, który został zamordowany przez Niemców w czasie wojny. Stoję przed Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata i zastanawiam się, jak mam przekazać nowym pokoleniom waszą odwagę i waszego ducha – podsumował Bar swoje wystąpienie.

Głos zabrał również Steve Russel, członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z Oklahomy. W swojej mowie podkreślił, że jest niewiele państw na świecie, które tak jak Polska zostały dotknięte złem z rąk innych narodów. Dodał jednak, że duch polskiego narodu przetrwał te ataki w najciemniejszych czasach. – Jest jest jedna rzecz, której świat mógłby się nauczyć od Polaków. To posiadanie sumienia, to jak przezwyciężyć różnice, przetrwać przeciwności losu i że zwycięstwo ludzkiego ducha jest niepodważalne. To przez wieki był polski sposób życia. Jednak przez wieki na państwo polskie napierały siły ze wschodu i z zachodu, siły ekonomiczne, siły zniszczenia, jakie niosły ze sobą wrogie armie, przerażające jarzmo okupacji oraz tortury polskiej ludności. Jednak całe to zło nigdy nie nadwątliło polskiego ducha. Dowodem tego jest fakt, że to nie nazistowska lub sowiecka flaga wisi nad Warszawą, ale polska flaga, symbol wolności – mówił kongresmen.

W części oficjalnej rozdania nagród został również odczytany przez wiceprezydenta Michała Olszewskiego list od Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. – Państwo Żabińscy ocalili życie ponad trzystu Żydów. Podejmując się tego zadania wykazali się niebywałą odwagą, determinacją w działaniu, talentem organizacyjnym, czasem sprytną pomysłowością. Umieli dotrzeć także do innych Polaków i przekonać ich, by z narażeniem życia udzielili długotrwałej pomocy skazanym na zagładę – mówił podczas uroczystości Michał Olszewski. Poseł PO Michał Szczerba odczytał list przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Przemawiała także Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesnej.

Dodatkowo podczas uroczystości zabrał głos wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który przypomniał na przykładzie własnej rodziny, że by uratować jednego Żyda potrzeba było pomocy często 20 Polaków. Bezpośrednio Jonny’emu Danielsowi, prezesowi fundacji „From the Depths” i inicjatorowi przyznania nagrody podziękował w swoim wystąpieniu marszałek sejmu Stanisław Karczewski. – To, co pan robi, jest wspaniałe i zasługuje na najwyższe uznanie. Pan odnajduje w historii tych ludzi, którzy dawno powinni zostać nagrodzeni. Robi pan tak wiele, by nasze narody polski i żydowski zbliżały się do siebie – dziękował Danielsowi marszałek Karczewski.

Uroczystość odbyła się na terenie warszawskiego ZOO w ogrodzie willi państwa Żabińskich, gdzie w czasie wojny z inicjatywy Jana i Antoniny Żabińskich ukrywały się setki Żydów, a co zostało ukazane w filmie „Azyl”. Obchody poprowadzili: dziennikarz Bartosz Węglarczyk oraz aktor Dean Cain, którego znamy z roli Supermana. Na widowni goszczono m.in. reprezentację polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Adama Hoffmana, przewodniczącego TSKŻ, delegację kongresmenów ze Stanów Zjednoczonych oraz wielu polskich, izraelskich i brytyjskich polityków i dziennikarzy. Patronat honorowy nad uroczystością objął rząd Wielkiej Brytanii oraz Prezydent m.st. Warszawy. Poczta Polska z tej okazji wydała uroczyste znaczki z logo fundacji „From the Depths” oraz wizerunkiem małżeństwa Żabińskich.