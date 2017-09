„PKW przestraszyła się rządzących”. Petru zapowiada pismo

Nowoczesna skierowała pismo do przewodniczącego PKW z wnioskiem o kontrolę, która miałaby wykazać, czy nie doszło do złamania ustawy o partiach politycznych i finansowaniu partii politycznych. W poniedziałek członkowie PKW zabrali się, aby wydać opinię w tej sprawie.

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński, powiedział, że obecnie komisja nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, aby zweryfikować, czy kampania jest zgodna z kodeksem wyborczym lub ustawą o partiach politycznych. Tłumaczył także, że PKW będzie mogła zbadać sprawę, dopiero po zarządzeniu najbliższych wyborów, czyli samorządowych. – Dopiero kiedy otrzymamy sprawozdania wszystkich partii, będziemy mogli sprawdzić, skontrolować, czy kampania billboardowa miała jakiś wpływ, czy przysporzyła jakichś korzyści partii, jeśli chodzi o wynik wyborczy – argumentował Hermeliński.

Petru zapowiada pismo do PKW

We wtorek na antenie Radia ZET lider Nowoczesnej Ryszard Petru poinformował, że w trakcie kampanii samorządowej jego ugrupowanie będzie „zwracać uwagę na to, że PiS wydał 19 mln zł”. – To tak naprawdę oznacza, że państwo polskie nie działa i PiS w bezczelny sposób to pokazuje. A propos billboardów – Jeżeli pan jedzie samochodem, to nawet nie można odczytać tej treści. To nawet nie była profesjonalna kampania – ocenił.

Zapowiedział, że dziś skieruje pismo do PKW w tej sprawie. Na 13:30 zapowiedział również konferencję dotyczącą tej kwestii. – Chcę sprawdzić po prostu, czy to oznacza, że jest wolna amerykanka, nie ma reguł gry, każdy robi co może, kto jest bardziej bezczelny i bardziej walnie w pysk, ten wygrywa – tłumaczył.