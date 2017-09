Tragedia na obozie harcerskim w Suszku. Będzie kolejna wizja lokalna

Eksperyment, którego dokonano w poniedziałek, przeprowadzony był w dzień. Zdaniem prokuratora, aby był on bardziej realny, należy go wykonać, gdy będzie ciemno, ponieważ to w nocy doszło do tragedii. Prokurator miał wczoraj dojść do pewnych wniosków, jednak na razie nie chce się nimi dzielić. Głównym celem eksperymentu jest odtworzenie dróg ewakuacyjnych w obozie oraz tego, w jaki sposób przeprowadzono ewakuację.

W związku z potężnymi burzami w połowie sierpnia śmierć poniosło 6 osób, a niemal 30 zostało rannych. Dostęp do elektryczności utraciło też około pół miliona odbiorców. Zniszczone zostały całe hektary lasów, a straty materialne liczono w milionach złotych. Spośród ofiar śmiertelnych aż 2 stanowiły harcerki z Suszku. Na ich namiot spadło powalone wiatrem drzewo. Na obozie harcerskim Okręgu Łódzkiego wypoczywało pod okiem instruktorów harcerskich ok 140 dzieci.