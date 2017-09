KPRM prosi CBA o zbadanie spółki odpowiedzialnej za kampanię billboardową „Sprawiedliwe Sądy”

Rzecznik prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w rozmowie z TVN24 potwierdził, że do biura wpłynął wniosek z KPRM, pod którym podpisała się szefowa Kancelarii Premiera – Beata Kempa. Zarówno pracownicy Biura, jak i Kancelarii nie zdradzają jednak, czego dokładnie dotyczy opisywany wniosek. Rzecznik rządu Rafał Bochenek przekazał, że jest „za wcześnie, by mówić o postępowaniu, które nie jest do końca jawne”. Dziennikarze TVN24 nieoficjalnie dowiedzieli się jednak, że chodzić ma o zbadanie momentu założenia agencji Solvere.

W rozmowie z portalem Interia.pl przedstawiciele CBA podkreślali, że „nie można tu mówić o zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa”. RMF FM potwierdza, że wniosek dotyczy zbadania okoliczności powstania spółki. – CBA ma teraz zbadać, czy mogło dojść do złamania przepisów zakazujących prowadzenia działalności gospodarczej przez urzędników. Według ustawy o służbie cywilnej, członkowie korpusu nie mogą prowadzić takiej działalności bez zgody dyrektora instytucji, w której są zatrudnieni – dowiadujemy się. Chodzi o Piotra Matczuka i Annę Plakwicz – byłych współpracowników premier Beaty Szydło, którzy spółkę Solvere miele zarejestrować jeszcze jako urzędnicy w Kancelarii Premiera.

Wcześniej do CBA o zbadanie sprawy kampanii "Sprawiedliwe Sądy" zwróciła się Platforma Obywatelska. Nowoczesna zawiadomiła z kolei PKW, NIK oraz prokuraturę. Według Polskiej Fundacji Narodowej, która jest organizatorem tego przedsięwzięcia, kampania miała przekonać Polaków o potrzebach zmian w sądownictwie. Problem w tym, że PFN została założona w ubiegłym roku przez siedemnastu prezesów spółek Skarbu Państwa. Inicjatywa wyszła od ówczesnego ministra skarbu oraz premier Szydło. Budżet kampanii opiewał na 19 milionów złotych (Maciej Świrski mówił potem o 10 mln złotych – red.). Jej realizacji podjęła się właśnie firma Solvere, założona przez byłych współpracowników premier Szydło.