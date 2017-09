Polska wpłaci 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego

Wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował prezesa EBI Wernera Hoyera o gotowości Polski do wpłaty na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego kwoty 50 mln euro jeszcze w 2017 roku, a tym samym wsparcia rozwiązań mających na celu łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego. Wicepremier jednocześnie podkreślił, iż priorytetem rządu RP w odpowiedzi na bezprecedensowy kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie jest udzielanie wsparcia bezpośrednio na miejscu, dlatego wpłata Polski na rzecz ERI jest nie tylko uzupełnieniem i wzmocnieniem pomocy humanitarnej o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury i rynku pracy, ale wpisuje się również w polski program współpracy rozwojowej.

Według resortu, Polska znalazła się w grupie państw UE, które jako pierwsze zadeklarowały wsparcie EBI - finansowego ramienia UE, w ramach tej cennej inicjatywy, będąc jednocześnie największym - do tej pory - darczyńcą. Pozostałe państwa to: Włochy (zadeklarowana wpłata 45 mln euro), Słowacja (2 mln euro), Słowenia (500 tys. euro) oraz Luksemburg (400 tys. euro).

Inicjatywa EBI wpisuje się w wyzwania związane z kryzysem uchodźców, przed jakimi stoi obecnie UE. Obejmie ona kraje południowego sąsiedztwa (Algieria, Egipt, Gaza/Zachodni Brzeg, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja, Syria, Libia) oraz Zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia), z uwagi na intensyfikację migracji na tym obszarze. Są to również państwa, w których EBI posiada już doświadczenie w zakresie finansowania, łączenia środków w celu finansowania inwestycji i doradztwa. Polska wpłata zostanie przeznaczona na wsparcie wybranych państw, zgodnie ze strategicznymi kierunkami polskiej pomocy rozwojowej.

Zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami państw dotkniętych problemem uchodźców, wyłaniają się dwa obszary, w ramach których Inicjatywa może przyczynić się do zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego: integracja uchodźców w społecznościach lokalnych poprzez m.in ich aktywizację zawodową oraz wsparcie inwestycji infrastrukturalnych i pokrewnych zapewniających zabezpieczenie socjalne (zakwaterowanie, szpitale, szkoły).

EBI szacuje, iż wraz z tradycyjną działalnością pożyczkową środki pochodzące z ERI na przestrzeni kolejnych 5 lat wygenerują 15 mld euro dodatkowych inwestycji. W tym celu bank uruchomi własne środki w wysokości ok. 210 mln euro oraz pozyska 520 mln euro z wpłat państw członkowskich, co da łącznie 730 mln euro. Będą one wykorzystane w formie: dotacji na inwestycje (340 mln euro), koperty projektowej (300 mln euro) bądź w ramach pomocy technicznej i doradczej (90 mln euro). Bank zatwierdził już wpłatę 90 mln euro w ramach pomocy technicznej oraz planuje zatwierdzenie wkładu 120 mln euro ze środków własnych.