WOŚP uhonorowana prestiżową nagrodą za ratowanie życia ludzi w Polsce i na świecie

Szef WOŚP zamieścił na swoim profilu na Facebooku krótki filmik, w którym poinformował, że Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy uhonorowało Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. – Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy to najstarsza organizacja zawodowa, która funkcjonuje na terenie USA. Na 67. corocznym balu wręczono Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wyróżnienie, za to, co wszyscy robimy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Bo gramy na całym świecie z Polakami i wszystkimi, którzy chcą z nami być. Doceniono to, co robimy w Polsce dla ratowania życia, zarówno dzieci, jak i seniorów, za nasze programy medyczne, ale także determinację i konsekwencję – tłumaczył Jurek Owsiak.

Szef WOŚP podkreślił, że „wraz z całym zespołem jest bardzo zadowolony, że to akurat środowisko lekarzy przyznało nagrodę Orkiestrze, ponieważ to właśnie ci ludzie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi i to właśnie oni docenili ogromny wysiłek podejmowany przez wiele lat dla polskich szpitali” . Nagroda od Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy to nie tylko dyplom i prestiż, ale również środki finansowe - na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafi 5 tysięcy dolarów.