Pierwsze takie narodziny w Polsce. Na świat przyszła dziewczynka poczęta metodą ane vivo

Tym, co odróżnia metodę ane vivo od popularnego in vitro, na które decydują się pary mające problemy z niepłodnością, jest środowisko, w którym odbywa się zapłodnienie. W przypadku używanej dotychczas metody, do zapłodnienia dochodziło sztucznie w warunkach laboratoryjnych. Wymaga to pobrania odpowiedniej ilości materiału genetycznego od obojga rodziców. Próby zapłodnienia nie zawsze kończyły się sukcesem, a sam proces budzi wiele kontrowersji w środowiskach kościelnych.

Nowa metoda ane vivo wykorzystuje osiągnięcia współczesnej biotechnologii, a samo zapłodnienie następuje w ciele kobiety. Do dróg rodnych kobiety wprowadzana jest kapsułka zawierająca plemniki i komórki jajowe. Sama kapsułka, dzięki odpowiednio dziurkowanej strukturze, pozwala na dotarcie niezbędnych substancji odżywczych, co umożliwia zapłodnienie w naturalnych warunkach. Po jednej dobie kapsułka jest wyjmowana z dróg rodnych kobiety. Rozwinięty embrion zostaje włożony ponownie do ciała kobiety po 2-3 dniach.

Według informacji katowickich lekarzy, spośród 13 kobiet, które poddały się zabiegowi leczenia niepłodności, w ciąże zaszło 6 z nich. Pierwsza poczęta tą metodą dziewczynka urodziła się w lipcu tego roku. Do zapłodnienia metodą ane vivo doszło w grudniu zeszłego roku w jednej z klinik ginekologicznych w Katowicach. Informacje o narodzinach dziewczynki została podana jednak dopiero niedawno - podaje portal Parenting.pl. Matka dziewczynki zdradziła, że sam poród przebiegł bez komplikacji a jej córka jest okazem zdrowia.