Śmiertelny wypadek podczas ćwiczeń Kormoran 17

Wypadek z udziałem żołnierza Brygady Lotnictwa Marynarki potwierdził rzecznik jednostki, kapitan Marcin Braszak. Śmigłowiec Mi-14 o przeznaczeniu wielozadaniowym, był przystosowany do zadań z zakresu ratownictwa morskiego (SAR). Mimo szybkiej reakcji ratowników nie udało się uratować żołnierza, który upadł na pokład statku.

Sprawę wypadku ze skutkiem śmiertelnym będzie wyjaśniać żandarmeria i prokuratura. Stroną, która zadeklarowała chęć wyjaśnienia okoliczności całego zajścia, jest także Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jak powiedział w rozmowie z portalem Gazeta.pl kpt. Marcin Braszak, oficjalny komunikat w sprawie wypadku zostanie przekazany w najbliższym czasie.

Manewry Kormoran 17 odbywają się na Bałtyku od 18 do 22 września. Głównym celem manewrów są ćwiczenia żołnierzy z zakresu ratownictwa morskiego w trudnych warunkach. Dodatkowymi elementami ćwiczeń Kormoran 17 jest prowadzenie rozpoznania obszarów morskich czy zwalczanie okrętów podwodnych.

W zeszłym roku podczas podobnych ćwiczeń doszło do wypadku z udziałem żołnierza oddziałów specjalnych GROM. W trakcie próby podjęcia mężczyzny z pokładu statku do śmigłowca, spadł on pomiędzy burtę statku a nabrzeże. Mężczyzna zmarł z powodu odniesionych obrażeń.