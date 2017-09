Polska zyskała sojusznika w unijnym sporze o pracowników delegowanych

Rozmowy szefów rządów dotyczyły m.in. nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych, co do której Polska oczekuje rozwiązań kompromisowych. Premier Ratas przyznał podczas konferencji, że Estonia chce w tej kwestii wypracowywać „zrównoważone rozwiązania oraz kompromisy”. Premier podkreśliła, że obecne propozycje są dla Polski nie do przyjęcia. – My proponujemy kompromisowe rozwiązania i oczekujemy, że dyskusja na temat tego kompromisu będzie podjęta – powiedziała szefowa rządu.

Premierzy państw rozmawiali również o ważnych dla regionu sprawach związanych z bezpieczeństwem. Wymieniliśmy swoje uwagi na temat ćwiczeń Zapad-2017, rozmawialiśmy na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, poruszyliśmy temat tego, co dzieje się w tej chwili za naszą wschodnią granicą oraz w regionie Bałtyku – powiedziała premier Beata Szydło. Dodała także, że współpraca Polski i państw bałtyckich musi być bardzo silna. Przede wszystkim najważniejszym interesem jest bezpieczeństwo regionu. Jak mówiła premier, z Jürim Ratasem rozmawiała również o kwestiach infrastrukturalnych, m.in. o Rail Baltica. Ustaliliśmy, że format Polska - państwa bałtyckie jest niezwykle istotny i chcemy kontynuować współpracę w ramach tego projektu – dodała szefowa rządu. Na koniec podkreśliła, że dla Polski Estonia jest bardzo ważnym partnerem.