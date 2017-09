Kukiz podzielił się z internautami zabawnym nagraniem. „Wiem, że zaraz podniosą się głosy oburzenia”

13 września podano, że lider ruchu Kukiz'15 trafił do szpitala MSWiA w Warszawie. Przewodniczący klubu Kukiz’15 skomentował swój pobyt w szpitalu. „Będę żył, czuję się coraz lepiej, bronchoskopia nie wykazała nowotworu, a pani doktor pochwaliła, że przeszedłem te badania bardzo dzielnie” – napisał Kukiz na Facebooku. Poinformował również, że przyczyną pogorszonego stanu zdrowia są zmiany miażdżycowe i niewydolność oddechowa, które, jak twierdzi, są wynikiem wieku, palenia papierosów oraz picia napojów energetyzujących. Poseł zapewnił, że jego dolegliwości da się wyleczyć.

Polityk wraca już do zdrowia. We wtorek 19 września poinformował, że został przeniesiony z leczenia szpitalnego na rehabilitację. „Dzień po przeniesieniu mnie z leczenia szpitalnego na rehabilitację poznałem przesympatycznego starszego Pana, który w szpitalu odwiedzał bliską sobie osobę. Ucięliśmy bardzo miłą pogawędkę, a Pan Adam swoim ciepłym głosem i piękną polszczyzną wprowadził mnie w stan takiego spokoju, jakiego życzę wszystkim wychodzącym z choróbska pacjentom” – napisał Kukiz na swoim facebookowym profilu.