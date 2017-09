Pogoda nie będzie rozpieszczać. Czekają nas pochmurne dni z przelotnymi opadami deszczu

W środę na wschodzie będzie pochmurno z deszczem do 10 litrów na metr kwadratowy. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne. Na krańcach zachodnich po południu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 13 stopni na Suwalszczyźnie, Mazowszu, Lubelszczyźnie, ziemi łódzkiej oraz na Śląsku do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Ciepło będzie również na Pomorzu i ziemi lubuskiej. W tych regionach termometry pokażą 18-19 stopni. Wiatr będzie słaby w przeważającej części kraju, umiarkowany na południowym wschodzie, z kierunków zmieniających się. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1003 hPa.

W nocy ze środy na czwartek będzie padać na południowym wschodzie. Meteorolodzy nie przewidują opadów w przeważającej części kraju. Najzimniejsza noc (6-7 stopni) czeka mieszkańców zachodniej i północno-zachodniej Polski. Na południowym wschodzie temperatura osiągnie 12-13 stopni. Na przeważającym obszarze kraju pogoda ędzie sprzyjać uwalnianiu i rozprzestrzenianiu alergenów środowiskowych i tylko w strefie opadów powietrze będzie wolne od zanieczyszczeń.