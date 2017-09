Piesza potrącona na przejściu na zielonym świetle. Niezrozumiała decyzja sądu

Wyjaśnienie przyczyn wypadku, do którego doszło zimą ubiegłego roku w centrum Ełku, wydawało się niezwykle proste. Karolina Łukuć została potrącona przez auto, gdy weszła na pasy przy świecącym się zielonym świetle. –Przed godziną 12 doszłam do przejścia dla pieszych na Mickiewicza 12. Zatrzymałam się, czekałam, aż zapali się dla mnie zielone światło. Jak się zapaliło, to weszłam. Dalej nie pamiętam – relacjonuje wydarzenia pani Karolina. Jak wspomina, gdy odzyskała świadomość, ludzie podnosili ją już z ulicy. – Powiedzieli, że miałam wypadek – mówi.

Ku zdziwieniu pani Karoliny, śledczy po kilku miesiącach uznali, że to ona, a nie kierowca samochodu, spowodowała kolizję. Od tej decyzji postanowiła się odwołać. –Chodziłem od adwokata do adwokata w Ełku, żeby wynająć pomoc – mówi Bogdan Łukuć, syn pani Karoliny, i dodaje, że gdy tylko prawnicy słyszeli nazwisko kierowcy samochodu, odmawiali. – Mówili: ta sprawa jest nie do wygrania i dziękowali mi – wspomina. Ostatecznie prawnika dla matki udało mu się znaleźć po dwóch dniach.

Odwołanie przyniosło efekt i prokuratura w końcu oskarżyła Piotra J. o spowodowanie wypadku, którego skutkiem była złamana noga pani Karoliny oraz długie i kosztowne leczenie. Jednak proces, w którym obrońcą kierowcy był jego syn - znany w mieście prawnik - oznaczał dla poszkodowanej kobiety pasmo kolejnych szokujących zdarzeń. – Byłam bardzo zaskoczona, jak pani sędzia powiedziała, że to jest bezwzględnie moja wina. Że umarzają sprawę panu J., bo pan J. nie jest winien. Słyszałam, że jest to człowiek bardzo wpływowy w Ełku - mówi pani Karolina.

W końcu, półtora roku po wypadku, Sąd Okręgowy wydał kolejny wyrok. Uniewinnienie kierowcy uznał za błąd i kazał ponownie zbadać sprawę biorąc pod uwagę jej wszystkie okoliczności. Radość pani Karoliny nie trwała jednak długo, a na kolejnej rozprawie wróciły wątpliwości co do bezstronności badających sprawę prawników. – Czy pani przed wejściem na przejście dla pieszych upewniła się, że może wejść na to przejście? – dopytywał sędzia na rozprawie. Pani Karolina potwierdziła. – A jak się pani upewniła, że może wejść na przejście dla pieszych? Co oznacza sygnał zielony na sygnalizatorze? -– padły kolejne pytania. – Że mogę wejść na przejście – mówiła kobieta. -– Ale czy zwalnia on pieszych z obowiązku upewnienia się, czy to przejście będzie bezpieczne? Czy pani wie, czy pani zachowała tę szczególną ostrożność? – dopytywał sędzia. – Ja uważam, że tak, bo czekałam, aż się zapali zielone światło, weszłam nie spiesząc się, pomału, na przejście – tłumaczyła pani Karolina i dodała, że nie pamięta, czy obejrzała się w lewo. – Czyli pani, jak zobaczyła zielone światło, to pani weszła, tak? – drążył jeszcze sędzia. – Zobaczyłam zielone światło, odczekałam moment i weszłam na pasy – powtarzała kobieta.