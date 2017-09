Kempa ws. Solvere: Nie było zawiadomienia. To rutynowa korespondencja między KPRM a CBA

Beata Kempa podkreśliła, że była to rutynowa wymiana pism między KPRM a CBA. Dodała przy tym, że nie może mówić o szczegółach korespondencji. – Co do PFN, trzeba jasno i wyraźnie stwierdzić, że kampania „Sprawiedliwe sądy” jest kampanią absolutnie, która jest na podstawie i w przepisach prawa. Co do statutu spółki i celów jej działania, także tutaj wszystko jest – w mojej ocenie – lege artis. Co do zwykłej dokumentacji przesyłanej pomiędzy urzędnikami czy KPRM czy innymi organami, to rutynowa korespondencja. Nie doszukiwałabym się tutaj żadnej sensacji – zaznaczyła.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów złożyła wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie spółki Solvere, której zlecono przeprowadzenie kampanii „Sprawiedliwe Sądy”. Według rzecznik prasowej CBA, chodzić ma o wyjaśnienie okoliczności założenia spółki. – CBA ma teraz zbadać, czy mogło dojść do złamania przepisów zakazujących prowadzenia działalności gospodarczej przez urzędników. Według ustawy o służbie cywilnej, członkowie korpusu nie mogą prowadzić takiej działalności bez zgody dyrektora instytucji, w której są zatrudnieni – dowiadujemy się. Chodzi o Piotra Matczuka i Annę Plakwicz – byłych współpracowników premier Beaty Szydło, którzy spółkę Solvere miele zarejestrować jeszcze jako urzędnicy w Kancelarii Premiera.

Wcześniej do CBA o zbadanie sprawy kampanii „Sprawiedliwe Sądy” zwróciła się Platforma Obywatelska. Nowoczesna zawiadomiła z kolei PKW, NIK oraz prokuraturę. Według Polskiej Fundacji Narodowej, która jest organizatorem tego przedsięwzięcia, kampania miała przekonać Polaków o potrzebach zmian w sądownictwie. Problem w tym, że PFN została założona w ubiegłym roku przez siedemnastu prezesów spółek Skarbu Państwa. Inicjatywa wyszła od ówczesnego ministra skarbu oraz premier Szydło. Budżet kampanii opiewał na 19 milionów złotych (Maciej Świrski mówił potem o 10 mln złotych – red.). Jej realizacji podjęła się właśnie firma Solvere, założona przez byłych współpracowników premier Szydło.