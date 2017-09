Terlecki: Do klubu parlamentarnego PiS dołączyły dwie nowe posłanki

Na oficjalnym profilu na Twitterze Ryszard Terlecki poinformował, że do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości dołączyły dwie nowe posłanki. Chodzi o Małgorzatę Janowską oraz Annę Marię Siarkowską, które wraz z Magdaleną Błeńską tworzyły koło parlamentarne Republikanie. Wcześniej wszystkie trzy posłanki należały do klubu Kukiz'15.

Jak mówiła Anna Maria Siarkowska, wystąpienie z klubu Kukiz'15 było spowodowane kryzysem zaufania do tego ugrupowania. – Ten kryzys zaufania miał swój finał 16 grudnia ubiegłego roku, kiedy doszło do głosowania na sali kolumnowej, na którym zabrakło większości członków naszego klubu. W tym głosowaniu wzięłam udział ja, wziął udział również pan poseł Rafał Wójcikowski. Większość naszego klubu zdecydowała się zostać na sali plenarnej i w efekcie wsparła destrukcyjne działania opozycji – stwierdziła.

– Zaczynamy od koła poselskiego - to, co dla nas jest ważne, to traktowanie polityki jako troski o dobro wspólne i będziemy się opierać na dwóch filarach: na wartościach konserwatywnych i wolnościowym podejściu do gospodarki. Wykluczyłyśmy zdecydowanie wstąpienie do PiS. Jeżeli odwołujemy się do kwestii związanych z wolnością gospodarczą, to akurat wolność gospodarcza jest tym, czego bardzo brakuje w programie Prawa i Sprawiedliwości – podkreślała jeszcze w lutym posłanka Małgorzata Janowska.