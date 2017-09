Jacek Kurski miał wypadek samochodowy? Jest oświadczenie TVP

Według Telewizji Polskiej doniesienia dziennika „Fakt” są „nieprawdziwe, a w artykule zawarto wiele zmanipulowanych informacji dotyczących kolizji” . „Nieprawdziwa jest informacja, że auto służbowe nie miało włączonego kierunkowskazu podczas wykonywania manewru skrętu w lewo. Auto TVP z włączonym lewym kierunkowskazem wykonywało prawidłowy manewr skrętu. W tym momencie doszło do kolizji z samochodem, który chciał wyprzedzić pojazd telewizji. Nieprawdziwa jest również informacja, że Prezes TVP oddalił się z miejsca zdarzenia. Prezes Jacek Kurski zszedł na pobocze, gdzie oczekiwał na auto zastępcze, co mogą potwierdzić świadkowie zdarzenia” – napisano w oświadczeniu.

W dalszej części komunikatu podkreślono również, że „o tym, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek orzeknie sąd, do którego skierowano sprawę” . „W tym kontekście wskazanie na kierowcę auta TVP jako osobę winną zdarzenia, jest nadużyciem” – oceniła spółka.

Wypadek prezesa TVP

Prezes TVP Jacek Kurski, wracając w poniedziałek z festiwalu w Opolu, miał wypadek samochodowy. Nikomu nic się nie stało, jednak świadkowie zdarzenia mówią o nietypowym zachowaniu Kurskiego, który chwilę po stłuczce, wybiegł z limuzyny i uciekł do lasu. Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 14:00. Samochód z Kurskim miał zatrzymać się na poboczu drogi nr 45. Chciał zawrócić, jednak nie włączył kierunkowskazu i uderzył w prawidłowo wymijający limuzynę, samochód osobowy marki opel astra. – Policjanci ustalili, że 54-letni kierowca skody, skręcając w lewo uderzył w prawidłowo jadącego opla astrę. Kierujący skodą nie przyjął mandatu, więc został sporządzony wniosek do sądu – podało biuro prasowe opolskiej komendy policji.Anonimowy informator „Faktu” przekazał, że Jacek Kurski skrył się między drzewami i obserwował drogę.