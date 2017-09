Patryk Jaki wycofał się ze swojej wypowiedzi. „Dziecko powinno być w szpitalu”

– Intuicja mi podpowiada, że ci rodzice mogą mieć wiele racji. (...) Dobrze by było, żeby jednak ci rodzice pokazali się z tym dzieckiem. Jeżeli zostanie zbadane i okaże się, że nic się nie stało, że dziecko jest w dobrym stanie (...), to uważam, że decyzja sądu była absolutnie skandaliczna – mówił Patryk Jaki w radiowej Jedynce we wtorek. Podkreślił przy tym, że nie zna wszystkich okoliczności tej sprawy. – My (Ministerstwo Sprawiedliwości – red.) w tym sensie jesteśmy podwładnymi wyroku sądowego, który jest taki, jaki jest. Wiele wskazuje na to, że mógł zapaść, nie po raz pierwszy zresztą w Polsce, pochopnie – ocenił. Dodał ponadto, że należy pamiętać, że „rodziny są konstytucyjnym fundamentem naszego państwa”, a „dzieci są własnością rodziców, a nie państwa”.

Patryk Jaki odniósł się później na Twitterze do niepochlebnych komentarzy w swoją stronę po tym, jak padły słowa o „intuicji”. Przypomniał najpierw słowa konsultant krajowej w dziedzinie neonatologi prof. Ewy Helwich, która uznała, że nie było w tym wypadku podstaw do interwencji sądu.

W kolejnym wpisie Patryk Jaki przyznał,że „intuicja” była złym słowem. „Dziecko powinno być w szpitalu. Jednak ograniczanie praw rodzicom do dziecka-zawsze winno być ostatecznością!” – dodał.