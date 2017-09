Zmiany w Polskiej Fundacji Narodowej. Będą nowi członkowie zarządu

Najpierw wybrani zostaną dwaj nowi członkowie zarządu, w celu „łagodzenia najbardziej kontrowersyjnych pomysłów dwóch obecnych”, czyli prezesa Cezarego Jurkiewicza oraz członka zarządu Macieja Świrskiego. 1 września rezygnację złożył trzeci członek zarządu fundacji – Paweł Kozyra.

Kluczowe zdanie będzie miał minister energii Krzysztof Tchórzewski, który nadzoruje największą część państwowych spółek reprezentowanych w Radzie Fundacji – podaje RMF FM. Jeszcze nie wiadomo, czy pracę straci ktoś z obecnych władz fundacji. Tę decyzję z kolei podjąć będzie musiał wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, który zgodnie ze statutem zajmuje się nadzorowaniem fundacji.

4 września w całej Polsce pojawiły się już billboardy z hasłem „Niech zostanie tak, jak było”. Jest to nawiązanie do słów prof. Andrzeja Rzeplińskiego, który na jednym z protestów powiedział: „Trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko pozostało po staremu”. To fragment kampanii Sprawiedliwe sądy zorganizowanej przez Polską Fundację Narodową. Kampania wywołała wiele kontrowersji, ponieważ na billboardach opisano m.in. przypadek kradzieży kiełbasy przez sędziego Zbigniewa J., który od dwóch lat nie żyje.