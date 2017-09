Nowe posłanki w klubie PiS. „Republikanie już od dawna wspierali dobrą zmianę”

– Zasiliłyśmy szeregi Zjednoczonej Prawicy, żeby nareszcie środowisko republikańskie mogło się zjednoczyć. Republikanie już od dawna wspierali dobrą zmianę – komentowała posłanka. - Nasi członkowie, którzy byli zaangażowani chociażby w Fundację Republikańską, czy stowarzyszenie Republikanie, wspierali dzisiejszy rząd pełniąc różne funkcje, w tym funkcje sekretarzy stanu - komentowała Anna Siarkowska. Posłanka podkreśliła, że ma świadomość tego, że Republikanki nie we wszystkim zgadzają się z PiS, ale są obszary wspólne do działania, jak obronność czy polityka prorodzinna.

Przypomnijmy, że w środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości dołączyły dwie nowe posłanki: Małgorzata Janowska oraz Anna Maria Siarkowska, które wraz z Magdaleną Błeńską tworzyły koło parlamentarne Republikanie. Wcześniej wszystkie trzy posłanki należały do klubu Kukiz'15.