Urząd Skarbowy zajął pieniądze na prywatnym rachunku prezydent Warszawy

Informacje o tym, że Urząd Skarbowy zajął pieniądze na prywatnym bankowym rachunku prezydent Warszawy, jako pierwsza podała Polska Agencja Prasowa. Hanna Gronkiewicz-Waltz do tej pory została ukarana sześć razy grzywnami w wysokości po 3 tysiące złotych za to, że nie stawiła sie przed komisją weryfikacyjną, której szefem jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Na początku września komisja werfikacyjna oddaliła wnioski prezydent Warszawy o uchylenie czterech grzywień – na łączną kwotę 12 tysięcy złotych.

Gronkiewicz-Waltz odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Złożyła również wniosek do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Decyzję uzasadniała tym, że w Polsce są obecnie dwa organy do spraw reprywatyzacyjnych - komisja oraz prezydent miasta i w związku z tym nie ma możliwości, by prezydent był stroną w komisji.