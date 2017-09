„Fakt”: Będzie dymisja w rządzie premier Beaty Szydło

Polityk z otoczenia prezesa PKP mówi w rozmowie z dziennikiem, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ma do Krzysztofa Mamińskiego zaufanie. – Do tego łączy ich to, że obaj stracili najbliższych w Smoleńsku – dodaje. „Fakt” rozmawiał także ze znanym ekspertem od runku kolejowego, który przekazał, że w branży o prezesie PKP mówi sie „per minister”.

– W środowisku kolejarskim jako jeden z niewielu może się pochwalić sukcesem, bo to on wyciągnął Przewozy Regionalne na plus i zrobił miliony zysku – przekazuje rozmówca „Faktu”. Zwraca jednak uwagę na to, że minister zarabia ponad dwa razy mniej niż prezes PKP. Źródło dziennika w Prawie i Sprawiedliwości przekonuje jednak, że Krzysztof Mamiński jest człowiekiem ideowym i „pieniądze nie są dla niego najważniejsze”.