Gowin mówi o „zgrzycie” z Terleckim. „Najwyraźniej pozostaje jeszcze sporo do zrobienia”

We wtorek podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie wicepremier Jarosław Gowin przedstawił projekt tzw. Ustawy 2.0, reformującej uczelnie i naukę. Pytany wcześniej o plany ministra szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że wątpi, by Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się na „dziwne” propozycje Gowina. – Też mnie dziwi, dlaczego premier przedstawia projekt, którego nie zna rząd, ani klub parlamentarny, który ma go uchwalić – mówił i dodał, że na razie jest to „projekt premiera i ministra szkolnictwa wyższego”.

„Mogłem lepiej zadbać o obieg informacji”

– Najwyraźniej pozostaje jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o obieg informacyjny, komunikację między nami – komentował dziś wicepremier. – W ubiegłym tygodniu spotkałem się z posłami i senatorami należącymi do komisji edukacji z klubu PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Myślałem, że władze klubu o tym wiedzą. Marszałek nie wiedział, mogłem lepiej zadbać o obieg informacji – powiedział.

Jak zapewniał Gowin, chodzi o „sprawę marginalną”, a zdecydowana większość środowiska akademickiego pozytywnie oceniła jego projekt. – Jest naturalna różnica zdań. Myślę, że jeżeli ktoś ma do mnie żal, to raczej nie o to niecieszenie się – wszyscy doskonale wiemy, że polityka jest rzeczą trudną i czasami wymaga marsowej miny i czasami trudno o uśmiech, bo każdemu politykowi zdarzało się głosować wbrew, bo polityka jest grą zespołową. Jeżeli jest żal, to raczej za zdecydowane poparcie weta prezydenckiego – stwierdził.

Rekonstrukcja rządu

Gowin tłumaczył także, że od początku w obozie było jasne, że w połowie kadencji, tj. w listopadzie, zaplecze parlamentarne oceni rząd.– Rekonstrukcja może być dokonana każdego dnia. To w pierwszej kolejności inicjatywa premier, natomiast cały rząd też podlega ocenie tych, z ramienia których sprawujemy swoje funkcje, czyli posłów i senatorów – podał.