Ojciec dziecka z Białogardu zabrał głos. „Bitwę wygraliśmy, ale nadal walczymy”

Małżeństwo z Białogardu domaga się od szpitala odszkodowania w wysokości 500 tys. złotych. Rodzice zabranego z placówki noworodka zgłosili w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez lekarzy. Minister zdrowia podczas specjalnej konferencji prasowej stwierdził, że „reakcja personelu medycznego na dzień dzisiejszy wydaje się być słuszna”, aby jednak mieć więcej danych, zarządził kontrolę w tej jednostce.

W środę wieczorem ojciec dziecka mówił w Polsat News, że „wygrali bitwę, jednak nadal walczą”. Poinformował, że byli z żoną z dzieckiem u lekarza i jest ono zdrowe. – Chciałem państwa zapewnić, że córeczka i żona czują się bardzo dobrze. Dzisiaj byliśmy na wizycie lekarskiej i pani doktor stwierdziła, że wszystko jest w jak najlepszym porządku – zaznaczył.

Mężczyzna nie chciał odpowiedzieć na pytania prowadzącej Doroty Gawryluk, dlaczego nie chceli poddać się czynnościom zleconym przez lekarzy. – Na pytania jest jeszcze teraz za wcześnie dla mnie i dla mojej rodziny. Chciałem tylko podziękować wszystkim za wsparcie tym, którzy nam kibicowali i wierzyli, że robimy dobrze – odparł i poprosił o dalsze wsparcie.