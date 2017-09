UOKiK ostrzega: Ten pośrednik ubezpieczeniowy wprowadza klientów w błąd

UOKiK ostrzega przed działalnością pośrednika ubezpieczeniowego Goldberg&Sons z Chorzowa. Przedstawiciele spółki dzwonią do konsumentów i proponują spotkania, w trakcie których namawiają na zmianę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wprowadzają klientów w błąd, m.in. co do kosztów rezygnacji z ubezpieczenia i rzeczywistych kosztów zawarcia nowej umowy.

Pośrednik ubezpieczeniowy Goldberg & Sons proponuje konsumentom, którzy mają ubezpieczenia z elementem kapitałowym (UFK), rezygnację i zawarcie nowej umowy. Zapewniają przy tym o możliwości bezkosztowego wycofania się z dotychczasowej polisy. Ewentualne opłaty ma ponosić pośrednik lub jego przedstawiciel. Nie informują też, że rozwiązanie nowej umowy w przyszłości będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami. Jak ustalił urząd, w rzeczywistości żadne opłaty likwidacyjne nie są pokrywane przez przedsiębiorcę. Konsument musi je zapłacić w całości. Pośrednik wprowadza konsumentów w błąd: m.in. co do wysokości składki ubezpieczeniowej, możliwości rezygnacji z ubezpieczenia, okresu jego obowiązywania. W związku z napływającymi sygnałami, prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Goldberg&Sons oraz zdecydował o ostrzeżeniu konsumentów, ponieważ kwestionowane praktyki mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. – Przedstawiciele Goldberg & Sons narażają swoich klientów, na straty finansowe. Mogą oni podejmować niekorzystne dla siebie decyzje i wybierać produkty niedostosowane do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Po zawarciu umowy mogą też być zaskoczeni opłatami związanymi z likwidacją starej polisy i rzeczywistymi kosztami ubezpieczenia, które było im przedstawiana jako tańsze – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.