Do Polski zawitała zima. W Tatrach spadł pierwszy śnieg!

Pierwszy śnieg w Tatrach

Wrześniowa aura nie ma nic wspólnego ze „złotą polską jesienią” . Ulewny deszcz i ciemne chmury to właśnie to co, w ostatnich dniach najczęściej widzimy za oknem. W czwartek deszcze pojawiły się m.in. w centrum, na wschodzie i na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed ulewnymi deszczami, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Opady spodziewane są również w ciągu dwóch najbliższych dni.

W związku z tym, IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, które mają pojawić się przede wszystkim na południu kraju - w województwie małopolskim, a także w województwach śląskim i podkarpackim.

Meteorolodzy ostrzegają, że w wielu miejscach poziom wód przekroczył stany ostrzegawcze i alarmowe. W czwartek rano rzeka Koszarawa w Pewli Małej na Żywiecczyźnie mierzyła 184 cm. To o 34 cm powyżej poziomu ostrzegawczego. Stany ostrzegawcze przekroczyła również woda w górskich potokach mających źródła w Tatrach. Ponadto, system monitoringu pogody Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnotował pierwsze po wakacjach opady śniegu w Tatrach. Śnieżna pokrywa na Kasprowym Wierchu ma kilka centymetrów. Meteorolodzy podkreślają, że przy obecnej temperaturze, która wynosi -1 stopni Celsjusza, śnieg się tak szybko nie roztopi.