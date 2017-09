Jaki: Byłem przekonany, że prezydent Warszawy zorganizuje konferencję, by nam podziękować

– Byłem przekonany, że pani prezydent zorganizuje dziś konferencję prasową, aby nam podziękować. Podziękować za to, że potraktowaliśmy ją bardziej humanitarnie, niż robiono to w tego typu przypadkach za rządów jej partii – oznajmił Patryk Jaki, przewodniczący komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji.