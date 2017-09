Kultowy Polaroid wraca na rynek. Pojawiła się nowa wersja popularnego modelu

OneStep2 to analogowy aparat do fotografii błyskawicznej, zainspirowany oryginalnym modelem OneStep. To proste w obsłudze urządzenie, które pozwala na ujrzenie efektów zaraz po naciśnięciu spustu migawki. Aparat jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, ma wbudowaną lampę błyskową i akumulator, jest możliwy do naładowania poprzez USB. Zachowano tradycyjny design, który jednak łączy się z nowoczesnym stylem. Nowy model kosztuje 119.99 euro. Wydarzeniu towarzyszy także włączenie do sprzedaży nowych filmów i-Type (dostępnych w wersji czarno-białej lub kolorowej).

Impulsem do stworzenia pierwszego aparatu marki Polaroid było pytanie, które zadała córka jej założyciela, Edwina H. Landa podczas wspólnych wakacji. Trzylatka chciała się dowiedzieć, dlaczego nie może zobaczyć zdjęcia, które właśnie zrobił jej ojciec. Wtedy Land wpadł na pomysł aparatu błyskawicznego. Cztery lata później, na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Optycznego, Land opowiedział o wynalezieniu przez siebie procesu obrazu błyskawicznego. W listopadzie 1948 roku sprzedał pierwszego polaroida za 89,95 dolarów. Model 95 Land stał się prototypem dla wszystkich kolejnych aparatów, produkowanych przez następne piętnaście lat. Na początku lat 60. nastąpił debiut kolorowego filmu, przeznaczonego do polaroidów.

U progu XXI wieku, kiedy zaczęło wzrastać znaczenie technologii cyfrowej, firma Polaroid zaczęła borykać się z narastającymi problemami finansowymi. W 2008 roku grupa Impossible Project wykupiła ostatnią, przeznaczoną do likwidacji fabrykę, wraz ze sprzętem i na nowo opracowała formuły produkcji materiałów do fotografii błyskawicznej. W maju przedsiębiorca Wiaczesław Smołokowski, ojciec prezesa firmy Impossible Project, Oskara Smołokowskiego wykupił całą markę Polaroid.