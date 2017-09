Premier Szydło: Wierzę, że projekty przygotowane przez prezydenta zakończą reformę sądownictwa

Obecnie czekamy na przedstawienie przez prezydenta Andrzeja Dudę jego projektów ustaw o Sadzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sadownictwa. Premier podkreślił, że czeka na dokumenty i gdy się z nimi zapozna, wyrazi swoje zdanie. – Żeby ta reforma byłą dokończona i dopełniona, musimy przyjąć te projekty, które są przygotowywane, które zostały zawetowane – zaznaczyła szefowa rządu. Jak podkreśliła, chciałaby żeby przygotowane przez prezydenckie otoczenie projekty stanowiły dogłębną reformę sądownictwa. Beata Szydło zaznaczyła, że głęboko wierzy, że tak będzie.

„Nie możemy spocząć na laurach”

Premier komentowała też ostatnie sondaże, według których PiS może liczyć obecnie na ponad 40 proc. poparcia. – Mogę dziś z satysfakcją powiedzieć, że po dwóch latach rządzenia, kiedy od początku jesteśmy bardzo mocno atakowani, odnotowujemy najlepsze wskaźniki w sondażach – wskazała szefowa rządu. – Ale nie możemy dać się zwieść sondażom i nie możemy spocząć na laurach. Ciągle to przypominam moim współpracownikom. Im mamy lepsze sondaże, tym więcej powinniśmy pracować i bardziej zwracać uwagę na wyciąganie wniosków z błędów, które popełniamy. My popełniamy błędy i tego nie da się ukryć. To jest rzecz naturalna. Przede wszystkim musimy konsekwentnie i z wielką pokora realizować nasz program i wszystkie zobowiązania, które podjęliśmy – wskazała Beata Szydło.