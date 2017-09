Mazurek potwierdza: Prezydent Duda spotka się dziś z Kaczyńskim

Stacja informowała, że prezydent wraca z Nowego Jorku i ma być około 13:00 w Warszawie. Tuż po wylądowaniu Andrzej Duda umówiony ma być z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei dziennikarz Konrad Piasecki informował na Twitterze, że Pałac Prezydencki nie potwierdził informacji o spotkaniu.

Informację tę potwierdziła natomiast na briefiengu około godziny 11:00 rzeczniczka klubu Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. – Na tym spotkaniu (poprzednim – red.) ustalono, że panowie [Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński] spotkają się jeszcze raz i do tego spotkania dzisiaj dojdzie. Ono będzie dotyczyło oczywiście tematy sądownictwa i reformy, która jest przed nami – przekazała.

Można domniemywać, że dzisiejsze spotkanie prezesa PiS i Andrzeja Dudy, poświęcone będzie wyjaśnieniu sytuacji wokół prof. Michała Królikowskiego. Portal TVP Info podał dziś, że profesor otrzymał milion złotych od jednej ze spółek zamieszanych w sprawę mafii paliwowej. Ponadto w materiale podano, że Królikowski nie udostępnił numeru konta, na którym znajdować sie mają te pieniądze, a śledczy, którzy zajmują się sprawą podejrzewają, że mogło dojść do prania brudnych pieniędzy.

– Jest tam (w dokumentach, do których dotarli dziennikarze – red.) insynuacja polegająca na tym, że obsługując klienta, jakim była spółka sprowadzająca paliwo do Polski, przyjmowałem wynagrodzenie z tej spółki, które pochodziło z wyłudzania VAT-u i (...) dokonywałem ukrycia środków, które nie mogą być przez to zajęte. (...) To absolutna bzdura zwłaszcza ze względu na to, że z prokuraturą w tej sprawie za wolą mojego klienta współpracuję – tłumaczył w rozmowie z portalem 300polityka.pl Królikowski.