Toksyczne „słodycze” w okolicach szkół. Policja przestrzega rodziców

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej poinformowała, że na terenie Powiśla Dąbrowskiego ktoś rozpowszechnia silnie toksyczne tabletki, zawierające pochodne ekstazy. Szczególnie niepokojące jest to, że ich wygląd przypomina popularne słodycze. Pigułki mają kształt misiów. Dodatkowo, bezpośrednio narażone mogą być osoby małoletnie. Substancje mogły być rozprowadzane w rejonie szkół na terenie powiatu dąbrowskiego.

Policja zwróciła się z apelem do rodziców, aby zachowali czujność i zapobiegawczo porozmawiali z dziećmi, by te nie przyjmowały słodyczy od obcych osób. Co więcej, policjanci nakłaniają do sprawdzenia rzeczy osobistych swoich podopiecznych, w celu sprawdzeni, czy nie weszły w posiadanie tego typu substancji. „ Prosimy rodziców o szczególny nadzór nad swoimi pociechami, zwrócenie uwagi na niepokojące zachowanie” – napisano w komunikacie.

Ekstazy, czy też MDMA, to narkotyk syntetyczny, chemicznie podobny do amfetaminy. Po zażyciu, mogą się pojawić takie objawy jak: rozszerzenie źrenic, wzrost napięcia mięśniowego, przyspieszona i arytmiczna praca serca, wzrost ciśnienia. A w przypadku zatrucia substancją: drgawki, utrata przytomności, czy zaburzenia regulacji cieplnej.