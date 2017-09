Orban po spotkaniu z premier Szydło: Nie ma miejsca dla inkwizycji politycznej w UE

Premier Beata Szydło przekazała, że rozmowy dotyczyły agendy unijnej oraz przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. – Zgodziliśmy się co do tego, że to format niezwykle istotny zarówno dla naszych państw, jak i regionu – podkreśliła.

Szydło zaznaczyła, że wraz z Orbanem „potwierdzili wspólne stanowisko Warszawy i Budapesztu w tak kluczowych sprawach jak bezpieczeństwo czy sposoby radzenia sobie z kryzysem migracyjnym”. – Obrane przez nasze rządy droga w kwestii nielegalnej imigracji okazała się słuszna. Przyjmujemy do wiadomości werdykty europejskich sądów, jednak główną wytyczną naszych działań musi być bezpieczeństwo naszych obywateli. Popieramy działania UE na rzecz państw podlegających największej presji migracyjnej oraz zwalczania pierwotnych przyczyn migracji. Omówiliśmy rownież bieżącą agendę europejską. Cieszy mnie wspólne polsko-węgierskie stanowisko ws. unijnych przepisów dot. delegowania pracowników – dodała.

Viktor Orban ocenił natomiast, że „to, co dzieje się wobec Polski w UE, to brak szacunku”. – To nie jest tylko błąd polityczny, niegodne, ale to brak szacunku. Uważam, że z Polską należy rozmawiać z szacunkiem. Tak, jak jest napisane w traktacie – podkreślił. – Rozmawialiśmy o naszych sporach w UE. Wysłuchałem argumentacji premier nt. praworządności. Zresztą dobrze znam szczegóły tej sprawy i stwierdziłem, że krytyki o gwałcenie praworządności, zarzucane Polsce, są bezpodstawne. Węgry w ogóle sprzeciwiają się, żeby wobec jakiegokolwiek państwa były takie zarzuty stawiane – mówił. Dodał, że „nie ma miejsca dla inkwizycji politycznej w UE”.