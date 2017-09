Prokurator krajowy o sprawie Królikowskiego: Nie ma nic wspólnego z działalnością doradczą dla prezydenta

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski powiedział podczas konferencji prasowej, że „śledztwo w sprawie wyłudzeń VAT nie ma nic wspólnego z działalnością doradczą Michała Królikowskiego dla prezydenta, ani z pracami nad projektami ustaw o SN i KRS” . – To śledztwo nie dotyczy mecenasa Królikowskiego, z niezrozumiałych względów mówi on o jakimś zatrzymaniu – dodał W opinii zastępcy Zbigniewa Ziobry, „daty tych czynności wskazują, że były podejmowane przed informacjami o podjęciu współpracy mecenasa z Kancelarią Prezydenta” . – Natomiast biorąc pod uwagę zachowanie i wypowiedzi medialne pana mec. Królikowskiego, odnoszę nieodparte wrażenie, że pan Królikowski wykorzystuje fakt, że wspomagał pracę pana prezydenta nad tymi ustawami dla wypracowania swojej linii obronnej – tłumaczył prokurator krajowy dodając, że „może być to próba przedstawienia się w lepszym świetle” .

Bogdan Święczkowski powiedział, że „Prokuratora Krajowa o wykorzystaniu kont Królikowskiego do działań przestępczych dowiedziała się 11 września” . – Stało się to po tym, gdy 8 września prasa podała, że ma być on obrońcą w jednej ze spraw mafii paliwowych. Wtedy PK dostała informację od Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, że Królikowski pojawia się w jej śledztwie – tłumaczył.

„Zamach na moją wiarygodność”

Przypomnijmy, w czwartek 22 września media poinformowały, że prokuratura w Białymstoku bada powiązania finansowe prof. Michała Królikowskiego ze spółką paliwową, wobec której prowadzone są działania w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT. Z ustaleń RMF FM wynika, że śledczy zaczęli intensywnie badać wątek dotykający Królikowskiego dopiero po tym, jak okazało się, że przygotowuje on projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym.

Kilka godzin później Królikowski skomentował te doniesienia. – Nie mogę potraktować tego inaczej, jak zamach na moją wiarygodność, a tak naprawdę atak na prezydenta – przekazał w rozmowie z portalem 300polityka.pl. – Dziennikarze posiadają ponoć kopie z akt postępowania przygotowawczego, co samo w sobie, jeśli jest prawdą, jest skutkiem naruszenia tajemnicy śledztwa – zaznaczył. Jak tłumaczył, zreferowana mu treść dokumentów wskazuje, że musiały one powstać pod koniec zeszłego tygodnia, gdyż odnoszą się do zdarzeń procesowych ze środy. Jak mówił, jeżeli prawdą jest to, że dziennikarze są w posiadaniu kopii fragmentu akt postępowania przygotowawczego, to są tylko dwie możliwości. – Albo tę informację przekazał ktoś, kto ma stały dostęp do akt i postępowania przygotowawczego, czyli prokuratora, albo jest to któryś z obrońców, które te akta przegląda. Jest mało prawdopodobne, że do tej notatki mógł dotrzeć ktoś spoza instytucji, która ją stworzyła – tłumaczył.

– Jest tam (w dokumentach – red.) insynuacja polegająca na tym, że obsługując klienta, jakim była spółka sprowadzająca paliwo do Polski, przyjmowałem wynagrodzenie z tej spółki, które pochodziło z wyłudzania VAT-u i (...) dokonywałem ukrycia środków, które nie mogą być przez to zajęte – tłumaczył. – To absolutna bzdura zwłaszcza ze względu na to, że z prokuraturą w tej sprawie za wolą mojego klienta współpracuję – podkreślił.