Nowy ranking zaufania i kolejny rekord Dudy. Ziobro i Jaki pną się w górę

Ankieterzy Centrum Badania Opinii Społecznej poprosili Polaków, by ocenili swój poziom zaufania do poszczególnych polityków i przyznali im oceny w skali od -5 do 5, gdzie „-5” oznacza maksymalną nieufność, „0” to obojętność, a „5” świadczy o największym zaufaniu. Bez zaskoczenia liderem rankingu został ponownie prezydent Andrzej Duda, który o kolejne 3 pkty procentowe umocnił swoją pozycję (74 proc.). Druga pod względem zaufania była premier Beata Szydło z 57 proc. zaufaniem. Trzecie miejsce zajął Paweł Kukiz z 51 proc. zaufania.

Uwagę zwracają wzrosty notowań polityków Solidarnej Polski. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dogonił Mateusza Morawieckiego i ex aequo zajmuje z nim pozycję 4. polityka cieszącego się największym zaufaniem (obaj po 46 proc.). Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zdobył z kolei 31 proc. pozytywnych głosów. Zarówno w przypadku Ziobry i Jakiego oznacza to wzrost o 4 pkty procentowe.

Jeżeli chodzi o polityków obdarzanych najmniejszym zaufaniem, to negatywnym bohaterem pozostaje od miesięcy Antoni Macierewicz. Nie ufa mu aż 54 proc. Polaków. Gonią go liderzy PiS i PO. Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna mają po 49 proc. negatywnych głosów. Wysoko w tym rankingu jest także lider Nowoczesnej Ryszard Petru 45 proc. negatywnych głosów.