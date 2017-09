Orban spotkał się z Kaczyńskim. „Podobna ocena sytuacji w Europie i na świecie”

Prezes PiS oraz premier Węgier spotkali się w Sejmie, a dokładniej w gabinecie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W potkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński oraz szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Rzecznik klubu PiS Beata Mazurek przekazała, że spotkanie Orbana i Kaczyńskiego było bardzo dobre, a obaj politycy w podobny sposób oceniają sytuację w Europie oraz na świecie. Mazurek wspomniała również o ciekawych planach na przyszłość. Z relacji rzecznik PiS wynika, że spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, a rozmowa była ciekawa. Na chwilę obecną nie wiadomo jakie tematy poruszyli obaj politycy. Z kolei Ryszard Terlecki podkreślił na swoim profilu na Twitterze, że „współpraca Polski i Węgier to nadzieja na lepszą przyszłość dla całej Europy” . Wcześniej szef klubu PiS twierdził, że to spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim będzie najważniejsze podczas całej wizyty premiera Węgier w Polsce.

„Uważam, że z Polską należy rozmawiać z szacunkiem”

Viktor Orban spotkał się również z premier Beatą Szydło. Szefowa polskiego rządu poinformowała, że dzisiejsze spotkanie z premierem Węgier było „doskonałą okazją do przyjacielskiego dialogu”. Premier Beata Szydło przekazała, że rozmowy dotyczyły agendy unijnej oraz przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Szydło zaznaczyła, że wraz z Orbanem „potwierdzili wspólne stanowisko Warszawy i Budapesztu w tak kluczowych sprawach jak bezpieczeństwo czy sposoby radzenia sobie z kryzysem migracyjnym”.

– Obrane przez nasze rządy droga w kwestii nielegalnej imigracji okazała się słuszna. Przyjmujemy do wiadomości werdykty europejskich sądów, jednak główną wytyczną naszych działań musi być bezpieczeństwo naszych obywateli. Popieramy działania UE na rzecz państw podlegających największej presji migracyjnej oraz zwalczania pierwotnych przyczyn migracji. Omówiliśmy rownież bieżącą agendę europejską. Cieszy mnie wspólne polsko-węgierskie stanowisko ws. unijnych przepisów dot. delegowania pracowników – dodała. Viktor Orban ocenił natomiast, że „to, co dzieje się wobec Polski w UE, to brak szacunku”. – To nie jest tylko błąd polityczny, niegodne, ale to brak szacunku. Uważam, że z Polską należy rozmawiać z szacunkiem. Tak, jak jest napisane w traktacie – podkreślił.