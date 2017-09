Kukiz ostro do PiS-u. „Prezydent urwał się wam z partyjnej smyczy, więc...”

Przypomnijmy, wieczorem w czwartek 22 września RMF FM poinformowało, że prokuratura w Białymstoku bada powiązania finansowe prof. Michała Królikowskiego ze spółką paliwową, wobec której prowadzone są działania w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT. Z ustaleń RMF FM wynika, że śledczy zaczęli intensywnie badać wątek dotykający Królikowskiego dopiero po tym, jak okazało się, że przygotowuje on projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym.

W rozmowie z RMF FM prof. Michał Królikowski podkreślił, że dwa lub jeden dzień po tym, jak uzyskał informację, że prokuratura zaczęła się interesować tematem, poinformował prezydenta o tym, że może być sformułowany zarzut, iż współpracuje z mafią paliwową. – Prezydent uznał, że należy walczyć, ponieważ nie chodzi o realne zarzuty w stosunku do mnie, ale jest to atak na niego. Uznał, że jest to sprawa polityczna. Że to źli ludzie, z którymi trzeba walczyć. Nie wiem, być może gdzieś są, ale podobno zły ostatecznie przegrał – mówił. Po kilku godzinach do sprawy odniósł się Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

O sprawę pytany był z kolei na antenie Radia ZET rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. – Prezydent, prosząc pana Królikowskiego o rady i opinie został poinformowany, że wcześniej prowadził praktykę adwokacką. Na pewno prezydent nie wiedział o tym, że prokuratura będzie prowadzić taki wątek. Ale prezydent jest prawnikiem i ma świadomość, że adwokaci najczęściej reprezentują osoby, które weszły w konflikt z prawem. Powiedział mi: Spokojnie, dziś wracam. Przyjrzymy się temu, trzeba spokojnie działać i nie popadać w stany emocjonalne, które nie służą całości sprawy – powiedział Łapiński.

Do jego słów odniósł się we wpisie na Facebooku Paweł Kukiz. „Prezydent urwał się Wam z partyjnej smyczy i staje w obronie obywatelskiej kontroli nad sądami, więc prokuratorów na niego (pośrednio) szczujecie? Może jeszcze Wasze Służby podsłuchy w Kancelarii Prezydenta pozakładają?” – pytał lider Kukiz'15. Polityk zaznaczył, że prokuratura jego zdaniem powinna zainteresować się okolicznościami wprowadzenia ustawy o aptekach. „Jeśli nadal będziecie działać jak PZPR to prędzej czy później jak PZPR skończycie” – skomentował Paweł Kukiz.