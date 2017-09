Kaczyński skomentował spotkanie z prezydentem. „Droga do porozumienia jest otwarta”

W piątek w Belwederze odbyło się trwające okołio 1,5 h spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim prezes PiS przekazał pismo z postulatami partii rządzącej, dotyczącymi reformy sądownictwa – poinformował rzecznik prezydenta. Krzysztof Łapiński powiedział, że spotkanie było „dobre, merytoryczne” i upłynęło w dobrej atmosferze. Andrzej Duda – według relacji Krzysztofa Łapińskiego – zadeklarował, że pochyli się nad przedstawionymi postulatami i będzie je wraz z prawnikami analizował.

Krótkiego komentarza po zakończeniu spotkania udzielił także Jarosław Kaczyński. – Sądzę, że prędzej czy później, mam nadzieję, że szybko, dojdziemy do porozumienia. Droga do porozumienia jest otwarta i nie wydaje się, żeby to była droga trudna do przebycia – wskazał prezes PiS. Kaczyński zaznaczył przy tym, że jest pełen optymizmu.