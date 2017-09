Pełnomocnik rządu: Powstanie CPK oznacza koniec ruchu cywilnego na Lotnisku Chopina

– Abyśmy mogli myśleć w sposób poważny o tym przedsięwzięciu, musimy od razu jasno powiedzieć: ruch cywilny musi zakończyć swoje istnienie na Lotnisku Chopina – podkreślał pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild. – Natomiast port Chopina to nie tylko ruch cywilny. To także realizacja określonych zadań związanych z obronnością. I tutaj decyzja jest jeszcze przed nami – podkreślał.

Jak wyjaśniał Wild, wiąże się to z ograniczoną przepustowością warszawskiego portu lotniczego. Czy oznacza to, że Okęcie stanie się teraz lotniskiem wojskowym? – Tutaj decyzja jest przed nami. Natomiast jedno należy podkreślić już teraz – ruch cywilny na tym lotnisku się skończy – zaznaczał. Wild przypominał, że Warszawa ma jeszcze lotnisko w Modlinie, przystosowane do obsługi tanich lotów.

31-35 mld zł

Łączny koszt realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przy założeniu najszerszego zakresu prac zawiera się tym między 30,9 mld zł a 34,9 mld zł, poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Podstawowy proces inwestycyjny ma zakończyć się do 2027 r. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild poinformował wcześniej w tym tygodniu, że port powstanie w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów.