Telefoniczna rozmowa Szydło i May. Polska chce wypełnienia zobowiązań przez Wielką Brytanię

– W trakcie rozmowy premier Szydło wyraziła oczekiwanie, aby na pierwszym etapie negocjacji skupić się na wypracowaniu dobrych gwarancji praw polskich obywateli na Wyspach Brytyjskich, a także ustalić kwestie dotyczące budżetu UE – zaznaczył rzecznik rządu Rafał Bochenek. Według Polski istotnym aspektem jest fakt realizacji dotychczasowych zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii.

Rzecznik rządu podkreślał, iż „polski rząd dostrzega sens dyskusji na temat okresu przejściowego, o ile doprowadzi to do pełnego wypełnienia tych zobowiązań przez Brytyjczyków. Zarówno Polsce jak i Wielkiej Brytanii zależy na płynnym, niezakłóconym procesie negocjacyjnym”. Jak zaznacza Kancelaria Premiera RP, rozmowa telefoniczna premier Beaty Szydło odbyła się z inicjatywy premier Theresy May.

W piątek premier Wielkiej Brytania przedstawiła założenia w zakresie przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po wyjściu z UE. Theresa May oświadczyła również, że po Brexicie osoby z UE zamieszkujące Wielką Brytanię będą posiadać prawa obywateli UE, ponieważ zostaną one zapisane w brytyjskim prawie.