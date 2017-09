Dziwny żart poseł Pawłowicz. „Będzie terror, że ho, ho, ho...”

Za pośrednictwem swojego konta na Facebooku przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz ustosunkowała się do wypowiedzi swojego sejmowego kolegi z Platformy Obywatelskiej, Marcina Kierwińskiego. „Poseł Kierwinski, na wesoło o rządach prawicy: «Powoli wchodzimy w okres takiego państwa terroru...będą postępowania i ściganie wszystkich nieprawomyślnie myślących»” – cytowała, by w kolejnym zdaniu odnieść się do tych słów.

„Panie Pośle, skoro Pan taki jasnowidz, no to dobrze, sprawimy, by się te Pana widzenia sprawdziły, idziemy po Pana. Będzie i postępowanie i ściganie. Będzie terror, że ho, ho, ho.”.. – napisała. Problem w tym, że nie wszyscy użytkownicy komentujący pod wpisem poseł Pawłowicz odebrali ten wpis jako żart.

„Terror to trzeba umieć zaprowadzić. Wy się stu tysięcy ludzi na ulicach przestraszyliście jak przyszło do zmiany prawa aborcyjnego, a terror chcecie wprowadzać. W przedszkolu chyba” – napisał Grzegorz. „Cieszyłbym się gdyby to ściganie się zaczęło. Jeszcze żaden złodziej z poprzedniej wierchuszki nie siedzi” – komentował Angelo. „Ma się wiedzieć że jakiś mały terrorek byłby wskazany” – stwierdzał Iwo. „To nie uprzedzajcie, tylko faktycznie idźcie po niego” – sugerował Adam. Może poseł Pawłowicz w swoim kolejnym wpisie wyjaśni, co dokładnie miała na myśli.