Narzeczona posła PiS wystartuje w wyborach na prezydenta? „Padły ważne deklaracje”

Lokalny dziennik „Echo dnia” podał, że Agnieszka Migoń mogłaby wystartować na prezydenta Kielc jako kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Spekulacji nie ucina także poseł Dominik Tarczyński, który zamieścił na Facebooku post o treści: „Pani Prezydent Kilec Agnieszka Migoń? Rozmowy trwają. Odważna wstępna decyzja. Odwaga się ceni!”.

W ogólnopolskich mediach głośno zrobiło się o Agnieszce Migoń po tym, jak Dominik Tarczyński postanowił pochwalić się zdjęciami swojej narzeczonej w bikini na Twitterze.

18 września były poseł Kukiz'15 Piotr Liroy-Marzec poinformował, że „jest gotowy do startu na prezydenta Kielc”.– Nawet nie rozważałbym startu, gdybym nie był przekonany o swojej gotowości. W Kielcach potrzebujemy dobrego menadżera, który skupi wokół siebie specjalistów. A to dlatego, że zaraz skończą się dotacje z Unii Europejskiej. Jeśli nowy prezydent nie znajdzie pieniędzy gdzieś indziej, to wszystko, co wybudowano za pieniądze unijne, zwyczajnie zniszczeje. Kielce muszą przyciągać, a póki co ludzie z miasta uciekają – mówił w rozmowie z portalem Gazeta.pl.