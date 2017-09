YouTube zablokował anglojęzyczną wersję filmu „Niezwyciężeni”. Roszczenia zgłosił „Jan Kozłowski”

Rafał Pękała, który jest współtwórcą cieszącego się popularnością filmu „Niezwyciężeni” poinformował, że napisał już do osoby, która zgłosiła zastrzeżenia do filmu. Poprosił o wyjaśnienie i doprecyzowanie roszczeń. Ponadto przesłane zostało odwołanie do YouTube'a. Zostanie ono rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych.

Lektorem angielskiej wersji „The Unconquered” jest znany aktor Sean Bean. Film otrzymał bardzo pozytywne recenzje, informowały o nim nagłówki wielu zagranicznych mediów. W pierwszych dniach po publikacji filmy - w wersji polskiej i angielskiej - obejrzało ponad milion użytkowników.

„Niezwyciężeni”

Walka Polaków od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku - burzliwe dzieje naszego kraju przedstawia film animowany przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, studio kreatywne Fish Ladder / Platige Image i firmę Juice. Narratorem angielskiej wersji filmu jest brytyjski aktor Sean Bean, a polskiej – Mirosław Zbrojewicz. Po raz pierwszy został został zaprezentowany po w piątek 15 września na konferencji prasowej w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”.