Lotniska dołączają do akcji „Różaniec do Granic”

Jak poinformowali organizatorzy, na wszystkich trzech lotniskach, w Warszawie, Poznaniu i Pyrzowicach, modlitwa będzie prowadzona w lotniskowej kaplicy.

Październik jest miesiącem, w którym Kościół kończy obchody stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Modlitwa ma zostać odmówiona wzdłuż polskiej granicy. Organizatorzy z Fundacji Solo Dios Basta przedstawili tę inicjatywę biskupom podczas Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze 25 sierpnia br. – 7 października Polacy staną wzdłuż granic kraju i otoczą Polskę modlitwą. Polska granica liczy 3,5 tys. kilometrów, więc liczyliśmy, że potrzeba milion–półtora miliona ludzi żeby rzeczywiście otoczyć ten kraj dosłownie modlitwą – powiedział Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta.

Wspólna modlitwa nazwana „Różańcem do Granic” to inicjatywa ludzi świeckich, którzy zwrócili się też z prośbą o akceptację i błogosławieństwo do biskupów. – Źródło tego pomysłu jest w objawieniach matki Bożej w Fatimie, która wezwała cały świat do pokuty i różańca i przedstawiła w tych objawieniach zagrożenie jakie wisi nad ludzkością. Tym zagrożeniem jest grzech ludzki – tłumaczył Bodasiński.