Neumann: Trwa akcja dociskania prezydenta Dudy

Opozycja komentowała sprawę ostatniej, nagłej dymisji w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Pułkownik Czesław Juźwik, ekspert departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, został zwolniony przez szefa BBN po ujawnieniu informacji, że pełnił służbę w Wojskowych Służbach Wewnętrznych w latach w latach 1983-90.

Według szefa klubu Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna „to nie przypadek, że takie informacje, niewygodne dla prezydenta i jego otoczenia, pojawiają się właśnie teraz”. – Jeżeli ktoś myśli naiwnie, że ujawnienie informacji o profesorze Królikowskim, albo pułkowniku Juźwiku dzień, dwa, trzy przed publikacją prezydenckich projektów jest przypadkiem, to jest naiwny. Nie ma takich przypadków w PiS. To zaplanowana akcja dociskania prezydenta – stwierdził.

Neumann odniósł się także do projektów prezydenta dotyczących reformy Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Stwierdził, że będą to „zwykłe ustawy kadrowe, jak to w PiS bywa”. W jego opinii spotkanie z klubami parlamentarnymi, które zorganizował w zeszłym tygodniu prezydent, „trudno nazywać” konsultacjami, bo „to były spotkania o filozofii prezydenta, a nie konsultowały czegokolwiek, bo nic nie było w tych dokumentach”.