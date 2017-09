Kaczyński zapowiada ocenę rządu i mówi o możliwych zmianach w jego składzie

– Przez rekonstrukcję można rozumieć trzy sprawy. Po pierwsze: jakąś niewielką zmianę, i przypuszczam, że takie zmiany są możliwe. Po drugie: dużą zmianę w rządzie, tu trudno dziś to ocenić. Po trzecie: zmianę całego rządu wraz z premierem. Mogę powiedzieć tyle, że w listopadzie, po dwóch latach, dokonamy oceny całego rządu i wówczas zapadną decyzje. Ale na razie, patrząc na ogólne wyniki, mogę powiedzieć, że jest dobrze – ocenił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” zapytany o to, czy w sprawie rekonstrukcji rządu zapadły już jakieś decyzje.

Według prezesa PiS, rządy jego partii pokazały, że „można prowadzić politykę prospołeczną, realnie poprawić los paru milionów dzieci i jednocześnie państwo z tego powodu nie tylko nie bankrutuje, lecz wręcz przeciwnie: ma bardzo dobrą sytuację ekonomiczną” . Kaczyński podkreślił, że „ma nadzieję na realizację kolejnych pomysłów, w tym tych dotyczących przedsiębiorczości oraz programu »Mieszkanie+«”.

„Uważają, że jest dobrze i będzie już zawsze dobrze”

Prezes PiS dodał, że nie należy przykładać wielkiej wagi do badań opinii. – Z najnowszych sondaży oczywiście się cieszymy, ale zdajemy sobie sprawę, że naprawdę ważne są wyniki wyborów. Dziś z badań opinii publicznej wynika, że wygralibyśmy wybory z dużą łatwością, ale to nie oznacza, że jeśli będziemy popełniali błędy, jeśli nie będziemy ciężko pracowali, a jedynie «w polu leżeli», to na pewno wygramy. Może być różnie – zwracał uwagę.

Zdaniem Kaczyńskiego o takich podstawowych prawdach warto pamiętać. Sam zauważa w PiS ludzi, którzy zdają się tego nie dostrzegać. – Uważają, że jest dobrze i będzie już zawsze dobrze – mówił dodając, że„to niebezpieczne myślenie”. – Sondaże rzeczywiście są dobre, bo gospodarka szybko się rozwija, dotrzymujemy przyrzeczeń, w wielu miejscach sytuacja się poprawia, ale podtrzymuję to, co mówiłem w czasach, gdy nasze wyniki były gorsze: do sondaży nie należy przywiązywać nadmiernej wagi – zaznaczył prezes partii rządzącej.