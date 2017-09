Zgubiony bądź ukradziony dowód? Od teraz można to zgłosić online

Resort prowadzony przez Annę Streżyńską przytacza statystyki, z których wynika, że jako powód unieważnienia dowodu osobistego w 2016 r. Polacy podawali najczęściej: jego utratę - 393 000 przypadków bądź zniszczenie (119 000 przypadków). Urzędy otrzymują również 9 000 dowodów znalezionych przez inne osoby.

Od teraz, by dokonać zgłoszenia utraty dowodu osobistego wystarczy wejść na stronę Obywatel.gov.pl, wypełnić prosty formularz i podpisać go profilem zaufanym. Status unieważnienia dowodu jest do sprawdzenia online. Elektronicznie można również złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Ministerstwo cyfryzacji przypomina, że warto pamiętać, by mieć pod ręką odpowiednie zdjęcie.

O czym warto jeszcze pamiętać? Utratę dowodu należy zgłosić również w banku, a ewentualną kradzież – także na policji. Warto to zrobić, bo takie działanie zabezpiecza przed ewentualnym wykorzystaniem naszego dokumentu przez kogoś nieuczciwego.